В кафе в центре Москвы умерла девушка

Девушка умерла в кафе в центре Москвы, следствие выясняет обстоятельства, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.



По ее словам, днем в воскресенье в кафе в Калашном переулке посетительница заведения внезапно потеряла сознание и скончалась до приезда скорой помощи.



"По предварительным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности", — сказала Иванова.



В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.