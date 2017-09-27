Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу, сообщается на сайте кабинета министров.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей вблизи поселка Калиновка Винницкой области поступили в экстренные службы поздно вечером 26 сентября.