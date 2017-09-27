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Исполнитель главной роли фильма «Крым» рассказал, как его чуть не задушили во время съемок
Актер Роман Курцын, исполнивший главную роль в фильме «Крым», рассказал, как едва не умер во время съемок.
Исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как его едва не задушили на съемках картины. По его словам, это произошло во время одной из драк с актером Павлом Крайновым.
«Ни одного постановочного удара нет. Все, что вы увидите, это реальный бой. Он (Павел Крайнов — прим.ред) меня задушил реально в кадре. Пиманов остановил съемочный процесс, когда я уже задыхался», — рассказал Курцын на премьерном показе фильма «Крым», который проходит в Кремле.
В широкий прокат картина выходит 28 сентября. Фильм, посвященный событиям весны 2014 года, уже увидели жители Симферополя и Севастополя. Как ранее сообщил режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов, киноленту покажут в Китае.
Фильм «Крым» повествует об истории любви жителя Севастополя и киевлянки. Они знакомятся накануне событий Крымской весны. В непростые дни исторических перемен молодые люди должны сохранить свою жизнь и любовь.
Роман Курцын — исполнитель главной роли, член Гильдии каскадеров России кандидат в мастера по армрестлингу, обладатель первого разряда по рукопашному бою, актер театра и кино — накануне премьеры фильма «Крым» рассказал в программе «Звезда на "Звезде"», как снималась картина. Смотрите интервью на сайте телеканала «Звезда»
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