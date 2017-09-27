Исполнитель главной роли фильма «Крым» рассказал, как его чуть не задушили во время съемок

Актер Роман Курцын , исполнивший главную роль в фильме «Крым», рассказал, как едва не умер во время съемок.

Исполнитель главной роли в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как его едва не задушили на съемках картины. По его словам, это произошло во время одной из драк с актером Павлом Крайновым

«Ни одного постановочного удара нет. Все, что вы увидите, это реальный бой. Он (Павел Крайнов — прим.ред) меня задушил реально в кадре. Пиманов остановил съемочный процесс, когда я уже задыхался», — рассказал Курцын на премьерном показе фильма «Крым», который проходит в Кремле.

В широкий прокат картина выходит 28 сентября . Фильм, посвященный событиям весны 2014 года, уже увидели жители Симферополя и Севастополя. Как ранее сообщил режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов, киноленту покажут в Китае.

Фильм «Крым» повествует об истории любви жителя Севастополя и киевлянки. Они знакомятся накануне событий Крымской весны. В непростые дни исторических перемен молодые люди должны сохранить свою жизнь и любовь.