Пожар складе под Винницей мог произойти из-за халатности военных

Пожар и взрывы боеприпасов на военном складе в Винницкой области Украины возникли из-за халатности военнослужащих. Об этом в телеэфире заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Халатность военнослужащих — одна из главных версий ЧП на военном складе", — сказал он, исключив при этом версию теракта.

О ситуации в поселке Калиновка стало известно примерно в 22:00 вторника. В настоящее время проводится эвакуация жителей из трех населенных пунктов. В районе происшествия закрыто воздушное пространство. Также перекрыты авто— и железнодорожные магистрали.

Пожар пока не локализован, передает ТАСС. Информации о возможных пострадавших нет.

Отметим, что на складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них — ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».