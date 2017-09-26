Сирийские боевики заявили об уничтожении российского вертолета

Сирийские боевики распространили информацию об уничтожении российского вертолёта. Соответствующая новость была опубликована в аккаунте представителей группировки «Джейш-аль-Изза» в Twitter.



Вертолёт был сбит противотанковой ракетой на севере провинции Хама. В министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.



Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Сторонами конфликта выступают, с одной стороны, президент арабской республики Башар Асад, «умеренная» сирийская оппозиция, курдские регионалисты, исламистские движения (запрещённые в России «Исламское государство», Фронт ан-Нусра). Россия ведёт в Сирии антитеррористическую операцию с 26 августа 2015 года. Самолёты российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) действуют в арабской республике с разрешения властей Сирии.