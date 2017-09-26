В детском саду в Киеве прогремел взрыв

На Клавдиевской улице Киева пожар охватил здание недостроенного детского сада. По свидетельствам очевидцев, во время пожара на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.

Отмечается, что огонь перекинулся на ограждение, и значительная часть забора сгорела. Поблизости находятся припаркованные автомобили.

Информация появилась на страницах социальных сетей. В данный момент выясняются обстоятельства и причины происшествия.