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В детском саду в Киеве прогремел взрыв

В детском саду в Киеве прогремел взрыв
Фото:
На Клавдиевской улице Киева пожар охватил здание недостроенного детского сада. По свидетельствам очевидцев, во время пожара на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.
Отмечается, что огонь перекинулся на ограждение, и значительная часть забора сгорела. Поблизости находятся припаркованные автомобили.
Информация появилась на страницах социальных сетей. В данный момент выясняются обстоятельства и причины происшествия.
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