Главные события у вас в почте
В детском саду в Киеве прогремел взрыв
Фото: dtp.kiev.ua
На Клавдиевской улице Киева пожар охватил здание недостроенного детского сада. По свидетельствам очевидцев, во время пожара на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв.
Отмечается, что огонь перекинулся на ограждение, и значительная часть забора сгорела. Поблизости находятся припаркованные автомобили.
Информация появилась на страницах социальных сетей. В данный момент выясняются обстоятельства и причины происшествия.
Оставить комментарий