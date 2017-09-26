В аэропорту Анапы вертолетчика изрубило винтом

Вертолетчик погиб, попав под лопасть винта вертолета в аэропорту Анапы.

Как передает «Интерфакс», трагедия произошла около 15 часов 30 минут по московскому времени. Во время запуска двигателя один из членов экипажа Ми-8 был травмирован лопастью винта вертолета.

Несмотря на срочную госпитализацию, мужчина, доставленный в Анапскую городскую больницу, скончался от полученных повреждений.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.