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В аэропорту Анапы вертолетчика изрубило винтом
Вертолетчик погиб, попав под лопасть винта вертолета в аэропорту Анапы.
Как передает «Интерфакс», трагедия произошла около 15 часов 30 минут по московскому времени. Во время запуска двигателя один из членов экипажа Ми-8 был травмирован лопастью винта вертолета.
Несмотря на срочную госпитализацию, мужчина, доставленный в Анапскую городскую больницу, скончался от полученных повреждений.
По факту ЧП проводится доследственная проверка.
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