Надежда Савченко получила травмы в ДТП

Народный депутат Украины Надежда Савченко попала в ДТП. Как сообщает портал "Вести Украина", Савченко получила травмы.

"Сегодня, в 5 часов утра, я с сестрой Савченко Верой и помощником народного депутата Проторченко Татьяной на трассе Н14 въехали посреди дороги в ямы, глубиной до капота легкового автомобиля", — рассказала нардеп.

По словам самой Савченко, она получила ушиб грудной клетки и шейного позвонка, в то время как ее помощник получила глубокое рассечение головы.