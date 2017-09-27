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Избитые персоналом отеля в Анталье россияне обратились в суд
Несколько дней назад туристы из Екатеринбурга, отдыхавшие в одном из отелей турецкой Антальи, были избиты персоналом. Причем, на кадрах, попавших в Сеть, видно, что сотрудники отеля бьют их палками.
Никита Зудов и Елена Салтан утверждают, что это они столкнулись с агрессивным отношением персонала. Теперь вернувшиеся в Россию туристы намерены подать в суд.
По словам Никиты, когда он пошел к администратору отеля, чтобы пожаловаться на хамство сотрудника, тот не стал его слушать, а позвал на подмогу уборщиков и консьержей.
Затем, рассказывает российский турист, на него напали около 30 человек: бармены, посудомойщики, горничные, садовники и даже парковщики. На помощь россиянам кинулись соотечественники, но они были в явном меньшинстве.
Руководство гостиницы утверждает, что гости якобы виноваты сами: перебрали с алкоголем и стали вести себя агрессивно. Кроме того, они говорят, что якобы вообще разнимали постояльцев, которые у бара повздорили между собой.
Сейчас российские туристы консультируются с российскими адвокатами и ждут ответа турецкой полиции на их заявление, пишет сайт НТВ.Ru и публикует кадры потасовки в турецком отеле.
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