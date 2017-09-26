В лондонском метро произошел взрыв

Во вторник, 26 сентября, в метрополитене Лондона произошел взрыв малой мощности. Об этом сообщает Express.

По данным издания, это случилось на станции «Тауэр Хилл», расположенной на холме Тауэр-Хилл в историческом районе города. Она находится в непосредственной близости к Тауэру.

По словам очевидцев, после взрыва в одном из вагонов поезда, стоявшего на «Тауэр Хилл», началось задымление, в вагоне появился химический запах. Пассажиров и сотрудников метро со станции эвакуировали.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 26 сентября 2017 г.

В полиции заявили, что инцидент не вызывает у них подозрений. По мнению стражей порядка, взрыв произошел в результате перегрева мобильного телефона.

По предварительной информации, из-за «спешки и столпотворения» на станции пострадал один человек.