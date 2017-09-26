Под Костромой в реку рухнул самолет

Днем во вторник, 26 сентября, в Нерехтском районе Костромской области потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, воздушное судно упало в реку Кешка. В результате крушения погиб пилот.

Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны. Находились ли на борту самолета пассажиры, не уточняется.