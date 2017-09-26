«Мертвый ребенок лежал три часа на трассе»

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах чудовищной аварии в селе Денисово Тульской области, в ходе которой под колесами автомобиля погиб школьник, катавшийся на велосипеде.

По официальной информации, которую «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Тульской области, в субботу, 23 сентября, около 19:20 на одной из улиц Денисово автомобилист за рулем Toyota Aventis насмерть сбил 10-летнего ребенка.

Подробностей инцидента в полиции не раскрывают, однако по данным местных СМИ, за рулем иномарки находился заведующий хирургическим отделением Ясногорской районной больницы Александр Поляков . Официального подтверждения этой информации пока нет, однако сам Поляков по каким-то причинам не захотел общаться с «Газетой.Ru» и, услышав, что его беспокоят журналисты, бросил трубку и больше на звонки на отвечал.

В то же время, мать погибшего мальчика, слова которой приводит местный телеканал «Первый тульский», описывает страшную картину произошедшего. По ее словам, ДТП произошло не в 19:20, как утверждают в полиции, а около 19 часов. Женщина ненадолго отправила ребенка проводить домой соседскую девочку, после чего к ней прибежала соседка и сообщила, что мальчика сбил автомобиль.

«Зачем ребенок взял велосипед, я не знаю, я не проконтролировала. Он провел девочку [через дорогу — «Газета.Ru»] и сам решил выехать на дорогу. Наверное, не оценил расстояние.

Я увидела, что велосипед посредине дороги валялся, рядом ребенок мертвый, — рассказала женщина. — Когда его сбили, ребенок два раза дыхнул и все».

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Мать погибшего утверждает, что принимавший звонок дежурный «скорой помощи» хамил и несколько раз бросал трубку, а самим медикам на то, чтобы добраться до места ДТП понадобился почти час.

«В «скорой» нас посылали, трубки бросали, — чего вы нам названиваете. «Скорая» приехала в 19:45. Полиция после «скорой» приехала через 50 минут.

Ребенок лежал 3 часа на дороге, пока из Тулы не приехали оперативники», — вспоминает женщина.

По данным местных СМИ, в месте, где произошло ДТП, нет фонарей, а потому в темное время суток автомобилист мог просто не заметить выехавшего на дорогу на велосипеде ребенка.

В региональной полиции по факту ДТП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

В то же время в СУ СК по Тульской области «Газете.Ru» рассказали, что собираются инициировать передачу уголовного дела в СК для дальнейшего расследования в связи с тем, что в аварии погиб ребенок.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проверят и появившуюся в СМИ информацию, в частности, о том, что скорая помощь и полиция якобы несвоевременно приехали на вызов.

В Министерстве здравоохранения Тульской области «Газете.Ru» не смогли оперативно ответить на вопрос, проводится ли по этому факту какая-либо внутренняя проверка, попросив отправить запрос в региональное правительство. Ответ на него в редакции пока не получили.

Напомним, что согласно вступившему в силу в апреле прошлого года приказу Минздрава России «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», время приезда «скорой помощи» по вызову не должно превышать 20 минут.

Другая резонансная авария, жертвой которой стала пятилетняя девочка, произошла в Астрахани. Около 20:00 в воскресенье, 3 сентября, на улице Магнитогорской 19-летний водитель автоцистерны «ГАЗ» попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и на большой скорости сбил троих детей, которые переходили дорогу по «зебре».

По сообщениям очевидцев, пятилетняя девочка от удара погибла сразу — ее тело осталось лежать прямо на дороге. Ее трехлетняя сестра и 10-летний мальчик получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимацию. Тем временем сам грузовик выехал на встречную полосу и протаранила Mercedes. В салоне иномарки никто не пострадал.

Оказалось, что управлял автоцистерной мигрант, у которого не было прав. Более того, некоторые очевидцы инцидента утверждали, что автомобилист был пьян.

Примечательно и то, что грузовик, на котором он ехал, был зарегистрирован в Дагестане. По неофициальным данным, собравшиеся на месте ДТП свидетели и родные детей едва не «линчевали» водителя. «Его буквально отстояли полицейские, народ хотел его разорвать», — сообщал местному изданию «Волга» источник в правоохранительных органах.

Проверкой обстоятельств аварии занялись в региональном СК, где добились оперативной передачи материалов возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) уголовного дела в свое распоряжение. Водителю грузовика грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, следователи намерены проверить и действия лица, которое посадило за руль автоцистерны шофера без прав.