Главные события у вас в почте
«Мертвый ребенок лежал три часа на трассе»
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах чудовищной аварии в селе Денисово Тульской области, в ходе которой под колесами автомобиля погиб школьник, катавшийся на велосипеде.
По официальной информации, которую «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе ГУ МВД по Тульской области, в субботу, 23 сентября, около 19:20 на одной из улиц Денисово автомобилист за рулем Toyota Aventis насмерть сбил 10-летнего ребенка.
Подробностей инцидента в полиции не раскрывают, однако по данным местных СМИ, за рулем иномарки находился заведующий хирургическим отделением Ясногорской районной больницы Александр Поляков. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако сам Поляков по каким-то причинам не захотел общаться с «Газетой.Ru» и, услышав, что его беспокоят журналисты, бросил трубку и больше на звонки на отвечал.
В то же время, мать погибшего мальчика, слова которой приводит местный телеканал «Первый тульский», описывает страшную картину произошедшего. По ее словам, ДТП произошло не в 19:20, как утверждают в полиции, а около 19 часов. Женщина ненадолго отправила ребенка проводить домой соседскую девочку, после чего к ней прибежала соседка и сообщила, что мальчика сбил автомобиль.
«Зачем ребенок взял велосипед, я не знаю, я не проконтролировала. Он провел девочку [через дорогу — «Газета.Ru»] и сам решил выехать на дорогу. Наверное, не оценил расстояние.
Я увидела, что велосипед посредине дороги валялся, рядом ребенок мертвый, — рассказала женщина. — Когда его сбили, ребенок два раза дыхнул и все».
Мать погибшего утверждает, что принимавший звонок дежурный «скорой помощи» хамил и несколько раз бросал трубку, а самим медикам на то, чтобы добраться до места ДТП понадобился почти час.
«В «скорой» нас посылали, трубки бросали, — чего вы нам названиваете. «Скорая» приехала в 19:45. Полиция после «скорой» приехала через 50 минут.
Ребенок лежал 3 часа на дороге, пока из Тулы не приехали оперативники», — вспоминает женщина.
По данным местных СМИ, в месте, где произошло ДТП, нет фонарей, а потому в темное время суток автомобилист мог просто не заметить выехавшего на дорогу на велосипеде ребенка.
В региональной полиции по факту ДТП уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.
В то же время в СУ СК по Тульской области «Газете.Ru» рассказали, что собираются инициировать передачу уголовного дела в СК для дальнейшего расследования в связи с тем, что в аварии погиб ребенок.
Кроме того, в ведомстве отметили, что проверят и появившуюся в СМИ информацию, в частности, о том, что скорая помощь и полиция якобы несвоевременно приехали на вызов.
В Министерстве здравоохранения Тульской области «Газете.Ru» не смогли оперативно ответить на вопрос, проводится ли по этому факту какая-либо внутренняя проверка, попросив отправить запрос в региональное правительство. Ответ на него в редакции пока не получили.
Напомним, что согласно вступившему в силу в апреле прошлого года приказу Минздрава России «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», время приезда «скорой помощи» по вызову не должно превышать 20 минут.
Другая резонансная авария, жертвой которой стала пятилетняя девочка, произошла в Астрахани. Около 20:00 в воскресенье, 3 сентября, на улице Магнитогорской 19-летний водитель автоцистерны «ГАЗ» попытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и на большой скорости сбил троих детей, которые переходили дорогу по «зебре».
По сообщениям очевидцев, пятилетняя девочка от удара погибла сразу — ее тело осталось лежать прямо на дороге. Ее трехлетняя сестра и 10-летний мальчик получили тяжелые травмы и были госпитализированы в реанимацию. Тем временем сам грузовик выехал на встречную полосу и протаранила Mercedes. В салоне иномарки никто не пострадал.
Оказалось, что управлял автоцистерной мигрант, у которого не было прав. Более того, некоторые очевидцы инцидента утверждали, что автомобилист был пьян.
Примечательно и то, что грузовик, на котором он ехал, был зарегистрирован в Дагестане. По неофициальным данным, собравшиеся на месте ДТП свидетели и родные детей едва не «линчевали» водителя. «Его буквально отстояли полицейские, народ хотел его разорвать», — сообщал местному изданию «Волга» источник в правоохранительных органах.
Проверкой обстоятельств аварии занялись в региональном СК, где добились оперативной передачи материалов возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) уголовного дела в свое распоряжение. Водителю грузовика грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, следователи намерены проверить и действия лица, которое посадило за руль автоцистерны шофера без прав.
Оставить комментарий