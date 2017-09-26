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В Совфеде назвали причину гибели российского генерала
Зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что российский генерал Валерий Асапов был убит в Сирии в результате предательства. Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время», — заверил сенатор.
Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит 23 сентября на передовой в Дейр-эз-Зоре. Там он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. В Минобороны сообщили, что он погиб в результате минометного обстрела. Асапов стал первым высокопоставленным российским военным, убитым в Сирии.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что гибель военнослужащего стала «платой кровью за двуличие» США в Сирии. По его мнению, действия американцев под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона геополитические цели важнее победы над террористами. Позже официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэр отвергла эти обвинения, назвав их «не соответствующими действительности и бесполезными».
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