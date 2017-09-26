В Совфеде назвали причину гибели российского генерала

«Есть точные данные о том, что это было предательство… Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время», — заверил сенатор.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит 23 сентября на передовой в Дейр-эз-Зоре. Там он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города. В Минобороны сообщили, что он погиб в результате минометного обстрела. Асапов стал первым высокопоставленным российским военным, убитым в Сирии.