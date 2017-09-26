Установлен организатор «телефонной атаки» на Россию

Российские спецслужбы установили личность организатора серии анонимных звонков о якобы заложенных бомбах по всей стране. Об сообщает Mash.

По данным силовых ведомств, им оказался 28-летний уроженец Ставропольского края Альберт Абрамов.

В 2016 году Абрамов уехал в Сирию и вступил в запрещенную в России группировку "Исламское государство" (ИГ).