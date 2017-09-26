Главные события у вас в почте
Установлен организатор «телефонной атаки» на Россию
Российские спецслужбы установили личность организатора серии анонимных звонков о якобы заложенных бомбах по всей стране. Об сообщает Mash.
По данным силовых ведомств, им оказался 28-летний уроженец Ставропольского края Альберт Абрамов.
В 2016 году Абрамов уехал в Сирию и вступил в запрещенную в России группировку "Исламское государство" (ИГ).
С 10 сентября в административные и общественные здания по всей России стали поступать анонимные телефонные звонки о «минировании», были эвакуированы сотни тысяч людей. Ни одно взрывное устройство найдено не было. Спецслужбы не исключают, что так ИГ усыпляет бдительность россиян.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Фонтанка.Ру
-
Главный региональный
-
Дни.ру