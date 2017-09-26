На грузино-российской границе прогремел взрыв, есть пострадавшие



Взрыв прогремел на грузино-российской границе, погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости во вторник в МВД Грузии.

"Уголовное дело возбуждено по 124 статье Уголовного кодекса Грузии ("нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности" — ред.). В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали", — заявили в МВД.



По данным грузинских СМИ, предварительной причиной взрыва стало воспламенение газового баллона.