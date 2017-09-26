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На грузино-российской границе прогремел взрыв, есть пострадавшие

На грузино-российской границе прогремел взрыв
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Взрыв прогремел на грузино-российской границе, погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости во вторник в МВД Грузии.
"Уголовное дело возбуждено по 124 статье Уголовного кодекса Грузии ("нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности" — ред.). В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали", — заявили в МВД.
По данным грузинских СМИ, предварительной причиной взрыва стало воспламенение газового баллона.
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