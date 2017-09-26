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В Москве пенсионерку обокрали под предлогом начала войны с Украиной
Фото: ГУ МВД
Московская полиция объявила в розыск двух женщин, укравших у пенсионерки миллион рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Преступление было совершено 25 сентября. В квартиру 83-летней пенсионерки, расположенную на Хорошевском шоссе, позвонили две женщины. Пенсионерка открыла им, и мошенницы «под предлогом начала войны» между Россией и Украиной предложили ей переписать номера денежных купюр.
По словам собеседника издания, женщины воспользовались замешательством пенсионерки и похитили из ее квартиры крупную сумму. Как заявила потерпевшая, одна из мошенниц беременна.
Похожее преступление ранее было совершено в Красноярске. По данным «Комсомольской правды», две мошенницы похитили у 94-летней местной жительницы все ее сбережения. К ней на улице подошли две незнакомки и запугали дефолтом. Они заявили, что деньги нужно срочно менять на новые или же переписать все купюры, чтобы они «не пропали». Женщины предложили пенсионерке свою помощь. В итоге она пригласила их домой и передала им 420 тысяч рублей. Пока хозяйка квартиры ходила за документами, которые якобы нужны для будущей замены, мошенницы подменили настоящие купюры на «банк приколов», а затем скрылись.
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