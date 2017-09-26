В Москве пенсионерку обокрали под предлогом начала войны с Украиной

Преступление было совершено 25 сентября. В квартиру 83-летней пенсионерки, расположенную на Хорошевском шоссе, позвонили две женщины. Пенсионерка открыла им, и мошенницы «под предлогом начала войны» между Россией и Украиной предложили ей переписать номера денежных купюр.

По словам собеседника издания, женщины воспользовались замешательством пенсионерки и похитили из ее квартиры крупную сумму. Как заявила потерпевшая, одна из мошенниц беременна.