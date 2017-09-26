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Момент гибели московского автоинспектора под колесами машины ФСБ попал на видео
Появилась видеозапись аварии в центре Москвы, в которой погиб инспектор ДПС. Запись с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash.
Вечером 25 сентября автомобиль Mercedes представительского класса с номерами ФСБ сбил сотрудника полиции в районе пересечения Нового Арбата с Садовым кольцом. Пострадавший умер на месте от полученных травм. Прибывшие по вызову водителя Mercedes силовики скрутили с машины номера, но очевидцы успели их зафиксировать.
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