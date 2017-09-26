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Восемь пострадавших в ДТП под Краснодаром доставлены в больницу Горячего Ключа
Из 20 пострадавших в страшной аварии с автобусом и фурой в Краснодарском крае восемь были доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приемное отделение клиники.
"К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар", — поделились информацией собеседники агентства.
Напомним, на трассе М-4 "Дон" экскурсионный автобус Адлер — Нижний Новгород столкнулся с грузовиком "МАН".
Столкновение унесло жизни шести человек, еще 20 получили травмы.
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