Восемь пострадавших в ДТП под Краснодаром доставлены в больницу Горячего Ключа

Из 20 пострадавших в страшной аварии с автобусом и фурой в Краснодарском крае восемь были доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ.





Об этом информирует ТАСС со ссылкой на приемное отделение клиники.

"К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар", — поделились информацией собеседники агентства.



Напомним, на трассе М-4 "Дон" экскурсионный автобус Адлер — Нижний Новгород столкнулся с грузовиком "МАН".



Столкновение унесло жизни шести человек, еще 20 получили травмы.