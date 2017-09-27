Виновником аварии с машиной ФСБ могут признать погибшего инспектора

Столичный главк МВД поможет семье сбитого на Новом Арбате инспектора. «Руководство и личный состав выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего Сергея Грачева. Его семье будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении на сайте ведомства. ДТП произошло накануне в центре Москвы. Сотрудника ГИБДД сбил водитель Mercedes с номером АМР. Официальных данных об этой трагедии практически нет, но многие наблюдатели уже делают далеко идущие выводы.

Источники информагентств сообщают, что автомобиль Mercedes с номером А896МР97, участвовавший в этой аварии, закреплен за Федеральной службой безопасности. По данным портала «Мигалки.нет», эти регистрационные знаки за последние несколько лет стояли на четырех разных автомобилях: ГАЗ 31105, Volkswagen Passat B5, Mercedes E-класса и Mercedes S-класса. По неофициальной информации, водитель Mercedes сразу после ДТП снял с машины номера и мигалку, а его самого якобы увезли на другой машине ФСБ. Задержан ли этот человек, неизвестно. Сообщается лишь о том, что уголовное дело по факту гибели сотрудника Госавтоинспекции на Новом Арбате будут расследовать органы военного следствия. Дело, скорее всего, будет слушаться в закрытом режиме.

Александр Железников управляющий партнер адвокатской коллегии «Железников и партнеры» «Сказать, что военное следствие более мягкое и более лояльное к подсудимым, к обвиняемым, чем гражданское, нельзя. На самом деле, здесь все очень зависит от личности судей, от личности следователя и от содеянного».

В сети есть видео, на котором предположительно запечатлено именно это ДТП. Из опубликованных кадров следует, что Mercedes по разделительной полосе ехал с работающей мигалкой. По словам некоторых экспертов, это может сделать виновником ДТП погибшего инспектора. «Он должен был отойти», — с такой аргументацией категорически не согласен юрист Коллегии правовой защиты Марат Бикбов. В ПДД четко сказано, что спецтранспорт может нарушать правила, только если при этом обеспечена безопасность других участников движения.

Марат Бикбов юрист Коллегии правовой защиты «В любом случае, с какой бы скоростью он не ехал, если впереди него опасность, и он ее обнаружил либо в состоянии обнаружении, то есть, что означает состояние, это означает, что она была видима, в принципе, для водителя. Если он отвлекся, это уже проблема водителя, он не должен был отвлекаться. Достаточно установить, что по направлению его движения, пусть даже он едет по этой разделительной, впереди стоял инспектор, и его было видно. В этой ситуации водитель должен был тормозить: с мигалкой он, без мигалки, не имеет значения. Давить людей никому не разрешено. Я себе с трудом представляю Новый Арбат не освещенной зоной».

Какие приговоры по аналогичным делам выносились ранее? Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов привел несколько примеров: на улице Советской Армии автомобиль ФСБ с мигалкой сбил пешехода. Мужчина выжил, но был серьезно травмирован. Водителя лишили прав. В Ставропольском крае, сотрудник ФСБ в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречку за отбойник — лобовое столкновение, четверо погибших. Виновник получил шесть лет заключения.

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок» «Все зависит от позиции родственников. В тех случаях, если родственники не боятся вот этой аббревиатуры ФСБ, привлекают СМИ, привлекают общественность, то в этом случае, конечно, дела доходят до суда, и суды, в общем-то, выносят справедливое решение».

«Синие ведерки» настаивают на том, что мигалки должны остаться только у «скорой», полиции, МЧС и службы газа. Аргументация: чиновникам некуда так торопиться. Первый зампред комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, единоросс Вячеслав Лысаков чуть менее радикален. По его мнению, запретить нужно разделительные полосы.

Вячеслав Лысаков первый зампред комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству, единоросс «Их не так много: это Ленинский проспект, вот Арбат, там еще несколько улиц. Их надо просто убрать, потому что ими пользуются зачастую просто нарушители ПДД. Либо спецмашины, которые не включают спецсигналы, что является нарушением. Просто для проезда первых лиц могут перекрыть и одну полосу, могут провезти первое лицо по встречке, при этом обеспечивается безопасность в достаточной мере. А разделительные полосы, которые существуют, они иногда провоцируют и обычных водителей объехать пробку и поехать по разделительной полосе».

В сети постоянно публикуются новые ролики с вопиющими нарушениями правил водителями дорогих авто. Во вторник, 26 сентября, в Instagram РРК появился новый ролик: Gelandewagen в течение одной минуты едет по тротуару, не пропускает пешеходов, проезжает на «красный» и трижды выезжает на встречную полосу. Все это происходит днем на набережной Тараса Шевченко напротив Дома правительства.