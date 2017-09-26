Госдеп открестился от причастности к гибели российского генерала

Госдепартамент США выразил несогласие с заявлениями российской стороны о том, что Соединенные Штаты косвенно поддерживают террористическую группировку «Исламское государство» и что российский генерал погиб в Сирии из-за двуличной позиции Вашингтона. По словам представителя госдепартамента, заявления о том, что США поддерживают ИГ или потворствовали гибели российского командира, «не основываются на фактах», передает РИА «Новости».

«Мы продолжим (реализацию механизма) избежания конфликтов с Россией, но комментарии, сделанные российскими официальными лицами, не являются правдивыми и не помогают делу», — добавил представитель госдепа, заверив, что целью США в Сирии является разгром ИГ.

В понедельник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель генерал-лейтенанта Валерия Асапова в Сирии — это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

Напомним, Асапов погиб в воскресенье, попав под обстрел со стороны террористов ИГ в Сирии. В момент гибели генерал находился в командном пункте сирийских войск, помогая сирийским офицерам вести операцию по освобождению Дейр-эз-Зора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах гибели российского генерала в Сирии.