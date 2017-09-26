Тюремный срок за секс в пиццерии

Еще в феврале этого года в Америке случился необычный инцидент. Влюбленные Даниэлла Херст и Крейг Смитт, ожидая свой заказ в пиццерии Бридлингтона решили заняться любовными утехами.

Администраторы Domino’s Pizza зафиксировали действия пары на камеры видеонаблюдения в зале и решили всерьез проучить нетерпеливых любовников. На них было открыто дело и Даниэлла с Крейгом предстали перед судом, где им четко объяснили, что за подобную несдержанную выходку они могут угодить за решетку. В суде в качестве доказательства было рассмотрено 18-минутное видео, подтверждающее акт прелюбодеяния, несмотря на то, что в зале ресторана были другие посетители.

Впрочем, суд над парой не затянулся надолго: заседание продлилось не более получаса. В ходе выяснения всех обстоятельств было решено, что любовники действительно виновны в непристойном поведении в общественном месте. Даниэлла явилась в суд сама, ведь Крейг на то время уже был заключен под арест за другие преступления. На тот момент, когда в суде демонстрировали видео, Херст чувствовала себя крайне неловко: сидела съежившись и опустив глаза.

28-летняя участница ролика признала все обвинения против нее, отметив, что понимает, насколько ее поведение было ужасным. Впрочем, несмотря на подобное раскаяние, паре грозит тюремное заключение.

Окончательный приговор Херст и Смит услышат 17 октября, после повторного судебного заседания.