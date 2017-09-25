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СКР возбудил дело по факту хищений в «ВИМ-Авиа»
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами «ВИМ-Авиа». По данным СКР, преступный умысел возник у руководства авикомпании в сентябре.
«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн руб.», — заявили в ведомстве.
В рамках дела уже опрошен генеральный директор авиакомпании, для расследования создана следственно-оперативная группа. В настоящий момент следствие занимается сбором доказательств и нужной документации, направлены запросы в адрес поставщиков топлива.
Проверить задержки рейсов «ВИМ-Авиа» поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Генпрокуратура, в свою очередь, предъявила претензии руководству Росавиации, сочтя, что должностные лица агентства бездействовали. Ранее сегодня от поддержки проблемного перевозчика уже отказались власти Татарстана.
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