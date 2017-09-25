Аквалангистка из Болгарии погибла при попытке установить мировой рекорд

Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом среди женщин. Ее супруг госпитализирован с кессонной болезнью. Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября, в Греции.



Как стало известно, спортсменка в сопровождении мужа пыталась опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров, а в пещере — ниже 221.





"До воскресного погружения они предприняли несколько тренировочных спусков, достигнув 180 метров, но решающая попытка завершилась трагически. Вероятно, они допустили ошибку при подготовке газовых смесей, из-за чего им пришлось нарушить режим безопасного всплытия", — цитирует ТАСС известного водолаза из Болгарии Михаила Заимова.

Болгарские СМИ уточняют, что 45-летняя Балабанова слишком быстро поднялась с рекордной глубины — за 3,5 часа, а не 5, как планировалось. Она скончалась сразу после всплытия в лодке — в результате развития острой кессонной болезни. Мужа госпитализировали в больницу города Салоники.



Болгарские аквалангисты держали в Греции собственную школу подводного плавания.