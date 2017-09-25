Появились фотографии и детали операции по обнаружению останков Доку Умарова



Анонимный Telegram-канал 338, специализирующийся на силовой тематике, пишет, что останки были обнаружены 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. Отмечается, что точное место правоохранительным органам указал некий задержанный боевик, который воевал в Сирии и якобы участвовал в похоронах Умарова. Также канал подтверждает поступившие ранее сведения о том, что вместе с Умаровым были захоронены его охранники, их останки находились рядом.



«Дополнительно будет проведен анализ дентакарты (стоматологической карты — прим. «Ленты.ру» ) Умарова и обнаруженного черепа», — добавляют авторы 338.

По данным РЕН ТВ, останки террориста доставлены в Москву для проведения экспертизы и подтверждения личности.





Умаров, по информации ФСБ, был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, согласно источникам, тогда его тело не нашли. До этого неоднократно сообщалось о гибели террориста, в частности, об этом еще в декабре 2013-го заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров . Он же в июле 2014-го опубликовал фотографию мертвого Умарова.