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Над горящим химическим складом в Чехове поднимается огромный столб розового дыма
В Чехове Московской области продолжает гореть склад бытовой химии. Очевидцы сообщают, что над зданием стелется огромный шлейф розового дыма.
Напомним, произошел пожар на мебельной фабрике. Огонь распространяется, а площадь возгорания достигла 300 кв. м.
Местные жители в социальных сетях жалуются на резкий запах хлора.
На месте чрезвычайного происшествия работают восемнадцать единиц техники и 58 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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