В крупной аварии под Курском погибла чемпионка по фитнес-бикини

Одной из погибших в ДТП под Курском, жертвами которого стали пять человек, оказалась чемпионка ряда российских регионов по фитнес-бикини Диана Позднякова. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на президента Белгородской федерации бодибилдинга Сергея Алиева.



«Погибла наша спортсменка Диана Позднякова, которая накануне выступала на соревнованиях в Липецке и стала чемпионкой региона по фитнес-бикини. Хочу отметить, что Диана за два года неоднократно занимала первые места на соревнованиях, становилась абсолютной чемпионкой не только Белгородской области, но и других регионов. Более того, за этот короткий срок она стала профессиональным тренером и готовила других спортсменов», — рассказал Алиев.



Он также отметил, что в память о ней 8 октября организация проведёт турнир.

