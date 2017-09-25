Краснодарский каннибал рассказал о первой жертве

В показаниях, доступ к которым получил канал, задержанный рассказал об обстоятельствах убийства одной из жертв.

«Лена стала ко мне приставать. Но я люблю свою Наташу, я верный муж! Я толкнул ее, она упала и ударилась головой. Я не знал, что делать, притащил тело к нам домой», — рассказал подозреваемый.