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Краснодарский каннибал рассказал о первой жертве
Подозреваемый в убийствах и каннибализме краснодарец признался по меньшей мере в одном убийстве. Об этом сообщает Mash.
В показаниях, доступ к которым получил канал, задержанный рассказал об обстоятельствах убийства одной из жертв.
«Лена стала ко мне приставать. Но я люблю свою Наташу, я верный муж! Я толкнул ее, она упала и ударилась головой. Я не знал, что делать, притащил тело к нам домой», — рассказал подозреваемый.
Ранее СМИ сообщили о задержании семьи каннибалов, которые с 1999 года убивали и ели людей на территории Краснодарского края. Правоохранительным органам удалось найти тела семи жертв пары. Сами супруги заявили о 30 убитых.
Как стало известно, пару поймали случайно: асфальтоукладчики во время дорожных работ нашли телефон, на котором были фотографии мужчины с частями тел.
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