Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи

Видеоблогер Арслан Валеев прославился благодаря паблику о больших диких кошках BobCat ТВ и каналу о змеях и прочих рептилиях "Экзотриум". После ссоры с женой он в прямом эфире получил укус ядовитой змеи.



Укус черной мамбы смертелен для человека, если вовремя не ввести антидот. Арслан Валеев получил удар этой змеи в прямом эфире, пишет МК.



В ночь на 23 сентября блогер рассказывал о черной мамбе, которая в какой-то момент нанесла ведущему укус. Наблюдавшие за онлайн-трансляцией подписчики вызвали скорую помощь. Врачи отвезли Арслана в больницу в критическом состоянии. Медики сделали все возможное, но спасти натуралиста им не удалось.



Сообщается, что размолвка Валеева с бывшей супругой привела блогера в сильное расстройство. Он ревновал девушку, однажды даже якобы позволил себе поднять на нее руку (так. во всяком случае, утверждает сама бывшая супруга, доказывая свои слова медицинскими документами). Позже Арслан опубликовал в одной из своих групп публичное обращение к Екатерине Пятыжкиной, в котором попросил у нее прощения за все сделанное.



"Перед тобой уже не раз извинялся. Извинился и публично. Перед публикой тоже извиняюсь, я не робот для уборки за животными и генерации видео, я человек, довольно слабый характером, какой есть", — написал блогер накануне своей гибели в эфире.



Бессменный телеведущий программы "В мире животных", биолог Николай Дроздов прокомментировал трагедию. По его словам, в прямом эфире внимание притупляется, а черная мамба — змея быстрая и беспощадная, сообщает РЕН ТВ.



"В прямом эфире теряется внимание, отвлекаешься на съемку. Очень опасно. Меня единственный раз укусила змея, на съемке гадюка была, пролежал в больнице. В эфир лучше со змеями не выступать. Мамба — очень ловкая и быстрая, кусает мгновенно", — заявил Дроздов.