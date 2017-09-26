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Мачеха "кубанского людоеда" рассказала о его прошлом
Мачеха краснодарского людоеда Дмитрия Бакшеева рассказала о прошлом убийцы. Слова женщины приводит «Московский комсомолец».
«Я жила по соседству, в одном доме. Видела Диму еще мальчиком. Потом уже, когда не стало Светланы, его мамы, и мы с Владимиром сблизились, он рассказал, что они взяли ребенка из детдома. Сначала им не сообщили, кто у мальчика родители, потом нянечка проговорилась, сказала по большому секрету, что папа и мама у малыша были наркоманами со стажем. Когда Дмитрий пошел в училище, жил уже у дедушки с бабушкой. И когда мы поженились с Владимиром, Дмитрий был уже взрослым, сидел в тюрьме. Он четыре раза попадал за решетку. В последний раз оказался в колонии за то, что таскал аккумуляторы с машин», — заявила мачеха Дмитрия Бакшеева.
Мачеха мужчины утверждает, что не видела его много лет с тех пор, как Дмитрий встретил свою нынешнюю супругу Наталью. По словам родственницы преступника, женщина «очень плохо влияла на Диму», так как «была явно неадекватной».
25 сентября краснодарская полиция задержала супругов Дмитрия и Наталью Бакшеевых по факту обнаружения телефона мужчины, где были сохранены фотографии с фрагментами человеческих тел. В холодильнике пары были обнаружены части тел семерых людей. По версии следствия, мужчина убил и съел свою первую жертву в 1999 году. Предположительно, на счету семьи-людоедов более 30 жертв. Дмитрий Бакшеев работал в дочернем предприятии министерства обороны России АО «Славянка». Маньяк занимался ремонтом и отделочным работами в квартирах, предназначавшихся офицерским семьям. Наталья Бакшеева, участвовавшая в зверствах мужа, ранее работала старшей медсестрой в поликлинике при военном авиационном училище. По словам соседей, супруги употребляли спиртные напитки, воровали, дебоширили, дрались с соседями общежития.
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