«Я жила по соседству, в одном доме. Видела Диму еще мальчиком. Потом уже, когда не стало Светланы, его мамы, и мы с Владимиром сблизились, он рассказал, что они взяли ребенка из детдома. Сначала им не сообщили, кто у мальчика родители, потом нянечка проговорилась, сказала по большому секрету, что папа и мама у малыша были наркоманами со стажем. Когда Дмитрий пошел в училище, жил уже у дедушки с бабушкой. И когда мы поженились с Владимиром, Дмитрий был уже взрослым, сидел в тюрьме. Он четыре раза попадал за решетку. В последний раз оказался в колонии за то, что таскал аккумуляторы с машин», — заявила мачеха Дмитрия Бакшеева.



Мачеха мужчины утверждает, что не видела его много лет с тех пор, как Дмитрий встретил свою нынешнюю супругу Наталью. По словам родственницы преступника, женщина «очень плохо влияла на Диму», так как «была явно неадекватной».

