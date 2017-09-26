Главные события у вас в почте
Краснодарские каннибалы предлагали поставлять мясо в рестораны
Фото: соцсети
Задержанные по подозрению в каннибализме жители Краснодара пробовали устроиться на работу в кафе и рестораны и предлагали им свою продукцию. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» директор одного из местных кафе.
По словам Виталия Якубенко, он увидел в СМИ фотографии задержанных и вспомнил, что подозреваемая Наталья Бакшеева в 2010 году пробовала устроиться в его заведение поваром.
Тогда женщина показалась ему «какой-то дерганой, излишне болтливой и очень любопытной». Она задавала ему много вопросов о том, где он покупает мясо.
«Наверняка людоеды искали место сбыта мяса, так как именно это прослеживалось главным мотивом ее трудоустройства», — заявил ресторатор.
Бакшеева сообщила ему, что уже имела опыт работы в этом бизнесе. «По слухам, какое-то время она работала поваром… все в том же летном училище», — сообщил Якубенко.
Когда бизнесмен предложил ей заполнить анкету, ее это смутило.
«Она отодвинула листок. Потом все-таки взяла анкету с собой: заполню, говорит, дома и принесу. Больше я ее не видел», — поделился он.
Второй задержанный каннибал, по словам Якубенко, ждал ее за дверью.
Ранее СМИ сообщили о задержании Дмитрия и Натальи Бакшеевых по подозрению в серийных убийствах и каннибализме. По некоторым данным, Бакшеев занимался отделкой квартир, а его жена работала медсестрой в летном училище.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
РИА Новости
-
Вести ФМ