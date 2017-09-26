Краснодарские каннибалы предлагали поставлять мясо в рестораны

Задержанные по подозрению в каннибализме жители Краснодара пробовали устроиться на работу в кафе и рестораны и предлагали им свою продукцию. Об этом рассказал Московскому комсомольцу » директор одного из местных кафе.

По словам Виталия Якубенко, он увидел в СМИ фотографии задержанных и вспомнил, что подозреваемая Наталья Бакшеева в 2010 году пробовала устроиться в его заведение поваром.

Тогда женщина показалась ему «какой-то дерганой, излишне болтливой и очень любопытной». Она задавала ему много вопросов о том, где он покупает мясо.

«Наверняка людоеды искали место сбыта мяса, так как именно это прослеживалось главным мотивом ее трудоустройства», — заявил ресторатор.

Бакшеева сообщила ему, что уже имела опыт работы в этом бизнесе. «По слухам, какое-то время она работала поваром… все в том же летном училище», — сообщил Якубенко.

Когда бизнесмен предложил ей заполнить анкету, ее это смутило.

«Она отодвинула листок. Потом все-таки взяла анкету с собой: заполню, говорит, дома и принесу. Больше я ее не видел», — поделился он.

Второй задержанный каннибал, по словам Якубенко, ждал ее за дверью.