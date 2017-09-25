В МВД раскрыли подробности задержания каннибалов из Краснодара

"Краснодарские полицейские в результате проведения специальных технических мероприятий установили личность владельца телефона. В ходе оперативных мероприятий он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса. В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление полицейским", — говорится в сообщении.



СК по Краснодарскому краю проводит расследование происшествия, устанавливается точное число жертв людоедов.

