ГАИ Москвы изучает видео с гонками на суперкаре на Кутузовском проспекте

Московская Госавтоинспекция изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции», — передает ТАСС сообщение источника.





Ранее в Сети появилось видео , на котором водитель суперкара устроил «шашечки» на Кутузовском проспекте в Москве, хаотично перестраиваясь из ряда в ряд.



Напомним, ранее административное дело возбудили против водителя суперкара Ferrari, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы.