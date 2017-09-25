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ГАИ Москвы изучает видео с гонками на суперкаре на Кутузовском проспекте
Московская Госавтоинспекция изучает видео с гонками на спорткаре Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции», — передает ТАСС сообщение источника.
Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель суперкара устроил «шашечки» на Кутузовском проспекте в Москве, хаотично перестраиваясь из ряда в ряд.
Напомним, ранее административное дело возбудили против водителя суперкара Ferrari, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы.
Также сообщалось, что столичная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП: водитель суперкара Mercedes McLaren сбил двух пешеходов, после чего скрылся в неизвестном направлении.
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