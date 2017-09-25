«От человека ничего не осталось»: стали известны подробности смерти российского генерала в Сирии

По данным газеты, генерал Асапов погиб в результате минометного обстрела в сирийском Дейр-эз-Зоре 23 сентября. Таким образом, Асапов стал первым российским офицером, погибшим за время операции в Сирии.

Источник, близкий к Министерству обороны России , рассказал изданию, что военного «буквально разорвало, от человека ничего не осталось, так как он был на передовой».

Асапов находился на командном пункте войск Сирии, помогая в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Город, 28 месяцев находившийся в окружении боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), был освобожден 5 сентября. Боевики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль, ежедневно его обстреливая.

Валерий Асапов был заместителем командующего 5-й Краснознаменной армией Восточного военного округа, был удостоен многих боевых наград, служил в Чечне и Абхазии. Упоминался управлением разведки Министерства обороны Украины, как кадровый «офицер российской армии, который участвует в военном конфликте на юго-востоке Украины».

Генерал посмертно представлен к высокой государственной награде, сообщили в Минобороны РФ.

Асапов стал 38 российским военным, погибшим с начала операции в Сирии.