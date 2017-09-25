На Бали введено чрезвычайное положение: возможно извержение вулкана

Местные власти эвакуируют 35 тысяч человек, а российский МИД предупреждает туристов о возможной опасности



На острове Бали до 1 октября введен режим чрезвычайного положения. Власти опасаются возможного извержения вулкана Агунг. По данным агентства «Синьхуа» из потенциально опасной зоны эвакуировано до 35 тысяч человек. Местные жители не видят причин для паники. Вот что Business FM рассказала гид Данан Иваян:

Данан Иваян, гид

«Да, мы на Бали живем, но пока эвакуацию делают для населения — наших местных жителей, которые живут около вулкана. Территория только закрывается, а с остальным все нормально. И с аэропортами — тоже».



Всего, по данным туроператоров, на острове Бали могут находиться порядка 100-150 российских организованных туристов. Гид Михаил говорит, что эвакуация касается только местных жителей.



Михаил, гид

«По закону в шести километрах от вулкана жить нельзя, а местные жители все равно там жили, поэтому их сейчас эвакуировали. Но они все еще на Бали, просто переселили из их домов, потому что есть возможность того, что вулкан будет извергаться. Но когда и будет ли он вообще извергаться, пока нет информации. Рядом с ним зарегистрировано много землетрясений маленьких. Например, я в Сануре нахожусь — ни одного не чувствовал. Говорят, что вулкан может начать извергаться, но это затронет только восточную часть острова. Единственная проблема: дым, может быть, немножко нарушит авиасообщение. Но только, если он начнет извергаться».



МИД России ранее предупредил российских туристов об эвакуации на Бали.