СМИ: в одном из отелей Мармариса убили белорусского туриста

Турист из Белоруссии погиб от ножевых ранений после драки с официантом в отеле в районе Мармариса на юго-западе Турции, передает в воскресенье агентство DHA.



По информации источника агентства в правоохранительных органах, 28-летний белорус Виктор Халадко пришел в бар отеля после его закрытия и потребовал, чтобы его обслужили. После того, как 17-летний официант (его имя не сообщается) отказался это сделать, между мужчинами вспыхнула драка, в ходе которой белорусский турист получил несколько ножевых ранений. Турист был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти его жизнь.



Преступник задержан, в понедельник суд должен принять решение о его аресте.