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На авиашоу в Италии разбился истребитель
Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Un caccia militare è precipitato poco prima dello show delle Frecce Tricolori a Terracina Il velivolo, un Eurofighter Typhoon, pic.twitter.com/ZRs0TA696a— legalità Sardegna (@legalitSardegn1) 24 сентября 2017 г.
Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.
VIDEO: #Italian Air Force Eurofighter Typhoon crashes into water! — by: @Correntable pic.twitter.com/D1ES8H5NJJ— محمد بن خالد (@MbKS15) 24 сентября 2017 г.
Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.
An Italian #Eurofighter crashed during an airshow at #Terracina
Cpt Gabriele Orlandi, 36 lost his life while parents & fiance watching… pic.twitter.com/PdExDQruho— Leonidas ToEat ♎ (@Lchristou) 24 сентября 2017 г.
Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.
Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.
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