На авиашоу в Италии разбился истребитель

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.



Un caccia militare è precipitato poco prima dello show delle Frecce Tricolori a Terracina Il velivolo, un Eurofighter Typhoon, pic.twitter.com/ZRs0TA696a— legalità Sardegna (@legalitSardegn1) 24 сентября 2017 г.

Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.



Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.



An Italian #Eurofighter crashed during an airshow at #Terracina



Cpt Gabriele Orlandi, 36 lost his life while parents & fiance watching… pic.twitter.com/PdExDQruho— Leonidas ToEat ♎ (@Lchristou) 24 сентября 2017 г.

Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.



Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.