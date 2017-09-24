На авиашоу в Италии разбился истребитель

Истребитель итальянских ВВС разбился в воскресенье во время авиашоу в столичной области Лацио, его пилот погиб, сообщает газета Il Corriere della Sera.



Инцидент произошел на глазах многотысячной толпы, собравшейся на побережье Тирренского моря в районе города Террачина. Видео крушения широко разошлось в итальянских соцсетях.



Несчастный случай привёл к тому, что авиашоу сперва было прервано, а затем и вовсе завершило работу.



Пилот самолета Eurofighter Typhoon, выполняя один из заключительных пунктов лётной программы, врезался в воду. Свидетели происшествия сообщили, что он не успел катапультироваться.



Тело 36-летнего капитана воздушного судна было найдено лишь спустя 1,5 часа.