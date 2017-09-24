Экс-вратарь сборной СССР по хоккею найден убитым в Москве



В Москве найдено тело бывшего хоккейного вратаря Виктора Толмачева, в его убийстве подозревается его дочь, пишут СМИ. В пятницу, 22 сентября, с участковым по телефону связалась 76-летняя пенсионерка, рассказавшая, что ее экс-супруг больше семи дней не отвечает на звонки, передает « Московский комсомолец ».

Страж порядка проверил место жительства 78-летнего Виктора Толмачева. На пороге его встретила дочь хозяина, сообщившая, что отец уехал на Украину, в Закарпатье. Однако полицейского смутил резкий удушливый запах в квартире. После этого он заметил на диване полуразложившийся труп, накрытый брезентом.



Как выяснили эксперты, причиной гибели пенсионера стали семь колото-резаных ранений.



Дочь Толмачева сразу же задержали.



Родные сообщили, что женщина конфликтовала с семьей. Она никогда не работала, жила с отцом в однокомнатной квартире.



Внучка, навещавшая бывшего спортсмена, последний раз видела деда 7 августа. Она вспоминает, что мать в тот день разговаривала сама с собой, однако Толмачев заверил внучку, что у них все хорошо.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По некоторым данным, подозреваемая уже призналась в содеянном.

