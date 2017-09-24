Коллекторы разослали семье должницы снимки «похорон» ее четырехлетней внучки



Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки информации о коллекторах в Петербурге, которые сымитировали смерть внучки пожилой должницы Об этом сообщает РИА «Новости».

Должница была вынуждена обратиться в полицию из-за действий коллекторов. Они неоднократно угрожали женщине, запугивали ее. Наконец семья и знакомые должницы получили устрашающую фотографию. На ней изображена ограда кладбища, на которой повешено фото четырехлетней внучки должницы с черной лентой. Об этом написали «Невские новости».





«Вчера на сайте одного из телеканалов была опубликована информация об очередных бесчинствах коллекторов, на этот раз в городе Петербурге. Они неоднократно запугивали пожилую женщину, взявшую денежный заем в одной из микрофинансовых организаций северной столицы, и, в конце концов, известили ее о «смерти» внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

Петренко отметила, что несмотря погашенный фактический долг перед микрофинансовой организацией, составлявший 15 тысяч рублей, от должницы требовали выплаты 40 тысяч рублей процентов по этому кредиту.