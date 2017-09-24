Под Иркутском перевернулся автобус с пассажирами

В воскресенье в 15:15 (10:15 мск) в Заларинском районе на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Братска в Иркутск и легковых автомобилей, сообщает Irksib.ru

Водитель Nissan Sunny не справился с управлением и врезался в автобус, который съехал в кювет, а затем перевернулся. В автобусе находились 50 пассажиров. Машину отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Toyota Mark 2. Водитель Nissan Sunny погиб. Предварительно известно о пяти пострадавших, среди них нет детей.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Иркутской области, от МЧС России к ликвидации последствий аварии привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.