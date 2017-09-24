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Стала известна личность одного из участников ночной стрельбы в ресторане в центре Москвы
Как стало известно журналистам РЕН ТВ, установлена личность одного из участников конфликта, произошедшего минувшей ночью в одном из ресторанов в центре Москвы. Напомним, трое мужчин вели себя агрессивно, чем вынудили охранников заведения попросить их покинуть ресторан. Тогда один из нарушителей выстрелил в секьюрити и ранил его.
Одним из правонарушителей оказался 35-летний бывший предприниматель Ибрагим Т. Сообщается также, что в настоящее время он находится в Боткинской больнице.
Ранее журналисты РЕН ТВ выяснили, что в ресторане на Малой Сухаревской площади в столице произошла драка, переросшая в стрельбу. В результате инцидента был ранен охранник — ему выстрелили в ногу.
В ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, был задержан.
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