Стала известна личность одного из участников ночной стрельбы в ресторане в центре Москвы

Как стало известно журналистам РЕН ТВ , установлена личность одного из участников конфликта, произошедшего минувшей ночью в одном из ресторанов в центре Москвы. Напомним, трое мужчин вели себя агрессивно, чем вынудили охранников заведения попросить их покинуть ресторан. Тогда один из нарушителей выстрелил в секьюрити и ранил его.

Одним из правонарушителей оказался 35-летний бывший предприниматель Ибрагим Т. Сообщается также, что в настоящее время он находится в Боткинской больнице.

Ранее журналисты РЕН ТВ выяснили, что в ресторане на Малой Сухаревской площади в столице произошла драка, переросшая в стрельбу. В результате инцидента был ранен охранник — ему выстрелили в ногу.