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Установлен один из участников перестрелки в ресторане Москвы
Установлена личность одного из участников ночной стрельбы в ресторане в центре Москвы. Одним из правонарушителей оказался 35-летний бывший предприниматель Ибрагим Т., сообщает РЕН-ТВ.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ресторане на Малой Сухаревской площади. Между посетителями заведения возник конфликт, переросший в драку со стрельбой.
Охранники попросили их покинуть ресторан. Тогда один из нарушителей выстрелил в сотрудника ресторана и ранил его в ногу. Пострадавший был госпитализирован, а правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле.
Правоохранители объявили в городе план «Перехват», машину удалось остановить на Трубной площади, сообщает ТАСС.
Стрелявший и его знакомый были задержаны и доставлены в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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