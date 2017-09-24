Установлен один из участников перестрелки в ресторане Москвы

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ресторане на Малой Сухаревской площади. Между посетителями заведения возник конфликт, переросший в драку со стрельбой.

Охранники попросили их покинуть ресторан. Тогда один из нарушителей выстрелил в сотрудника ресторана и ранил его в ногу. Пострадавший был госпитализирован, а правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле.

Правоохранители объявили в городе план «Перехват», машину удалось остановить на Трубной площади, сообщает ТАСС

Стрелявший и его знакомый были задержаны и доставлены в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.