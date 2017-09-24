В Приморском океанариуме белуха погибла при странных обстоятельствах

Животное запуталось в сети, не смогло всплыть и задохнулось. Такую версию инцидента сообщил СМИ один из сотрудников, который захотел остаться неизвестным. Белуха Маруся, которая содержалась в Базе исследования морских млекопитающих, погибла в Приморском океанариуме.

Об этом сообщает Deita.ru, добавив белуха — двенадцатое крупное животное, погибшее по вине разгильдяйства администрации. Как отмечает издание, трагедия произошла накануне, 23 сентября. Животное запуталось в сети, не смогло всплыть и задохнулось. Такую версию инцидента сообщил редакции один из сотрудников, который захотел остаться неизвестным.

По его словам, ответственность за всех животных лежит на директоре. Однако он ее делегировал главному тренеру и начальнику отдела дельфинария. При этом ни один из этих троих на БИММе не появлялись давно. По мнению некоторых очевидцев, животные там брошены, потому что не участвуют в шоу, — пояснил он. Пока в администрации Океанариума не дают никаких комментариев. На прежние обвинения сотрудников у руководства всегда находились аргументированные отрицания.