Погибшего в Сирии генера-майора ВС РФ Асапова представят к награде

Погибший в Сирии в результате минометного обстрела боевиков генерал-майор российской армии Валерий Асапов будет представлен к государственной награде. Об этом сообщает Министерство обороны РФ



Генерал-майор Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела командного пункта в районе города Дейр-эз-Зор боевиками запрещенной в России группировке ИГИЛ. Валерий Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение.



Ранее российские военные рассказали о героическом бое в Сирии.