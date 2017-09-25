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Погибшего в Сирии генера-майора ВС РФ Асапова представят к награде
Погибший в Сирии в результате минометного обстрела боевиков генерал-майор российской армии Валерий Асапов будет представлен к государственной награде. Об этом сообщает Министерство обороны РФ
Генерал-майор Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела командного пункта в районе города Дейр-эз-Зор боевиками запрещенной в России группировке ИГИЛ. Валерий Асапов был старшим группы российских военных советников. Во время минометного обстрела террористов генерал получил смертельное ранение.
Ранее российские военные рассказали о героическом бое в Сирии.
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