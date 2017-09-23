Неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Москве



Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту обстрела пассажирского автобуса из пневматического оружия на юго-востоке российской столицы, передает ФАН.

Неизвестный злоумышленник обстрелял пассажирский автобус на Краснодарской улице в Москве.



По имеющимся данным, в минувшую пятницу примерно в 19.00 водитель автобуса обнаружил, что стекло транспортного средства частично повреждено.



Как предположил водитель, повреждение было получено из пневматического оружия.



В результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все детали произошедшего.