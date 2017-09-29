Суд поместил гендиректора «ВИМ-Авиа» под домашний арест на два месяца

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании для гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева меры пресечения в виде помещения под домашний арест до 25 ноября, сообщает корреспондент RNS из зала суда.

Ранее на два месяца под домашний арест была отправлена главбух «ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева. Позже ее адвокат Екатерина Павловская заявила, что защита не будет обжаловать постановление о домашнем аресте.

Росавиация до объявления о приостановке чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» встречалась с собственниками компаниями для обсуждения ситуации, сообщал ранее глава Росавиации Александр Нерадько.

Пантелеева вместе с гендиректором «ВИМ-Авиа» Александром Кочневым была задержана 28 сентября в рамках уголовного дела по подозрению в хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники «ВИМ-Авиа» продолжали продавать авиабилета на рейсы, зная, что у компании нет денег на топливо, и продали их на более 1 млн руб.