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Удальцов и Лимонов задержаны в центре Москвы
В Москве задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщается в его twitter. Сотрудник полиции подошел к Удальцову и предупредил его, что тот нарушает порядок, собрав людей.
Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.
«Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции"», — говорится в twitter.
Акция «Антикапитализм-2017» на Страстном бульваре в Москве не была санкционирована властями города. По словам организаторов мероприятия, среди которых представители «Левого фронта» и «Другой России», столичные власти не предложили им альтернативу.
Удальцов заявил, что никакого шествия не будет, а происходящее — просто прогулка. Тем не менее такое объяснение правоохранителей не устроило и Удальцова увели в полицейский автобус. Как сообщается в twitter политика, задержания продолжаются, на данный момент задержано около 30 человек, том числе писатель и политик Эдуард Лимонов.
Удальцова доставили в ОВД «Тверское».
Удальцов — член исполкома и координатор организационного отдела «Левого фронта», лидер движения «Авангард красной молодежи», координатор Совета инициативных групп Москвы В начале августа он освободился из колонии в Тамбовской области, где провел 4,5 года по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.
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