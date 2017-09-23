Удальцов и Лимонов задержаны в центре Москвы

В Москве задержан координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, сообщается в его twitter . Сотрудник полиции подошел к Удальцову и предупредил его, что тот нарушает порядок, собрав людей.

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 23 сентября 2017 г.

«Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции"», — говорится в twitter.

Акция «Антикапитализм-2017» на Страстном бульваре в Москве не была санкционирована властями города. По словам организаторов мероприятия, среди которых представители «Левого фронта» и «Другой России», столичные власти не предложили им альтернативу.

Удальцов заявил, что никакого шествия не будет, а происходящее — просто прогулка. Тем не менее такое объяснение правоохранителей не устроило и Удальцова увели в полицейский автобус. Как сообщается в twitter политика, задержания продолжаются, на данный момент задержано около 30 человек, том числе писатель и политик Эдуард Лимонов.

Публикация от Меркури (@imerkouri) Сен 23 2017 в 3:29 PDT

Удальцова доставили в ОВД «Тверское».