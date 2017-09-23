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На трассе в Краснодарском крае взорвалась «ГАЗель»: видео
ЧП сняла камера видеорегистратора проезжавшей мимо машины.
В Краснодарском крае на трассе в районе Белореченска произошло крупное автопроисшествие: там сначала загорелась, а потом взорвалась «Газель».
ЧП сняла камера видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что после взрыва автомобиль отбросило в сторону.
Сразу после ЧП очевидцы вызвали спасателей, но, к счастью, их помощь не потребовалась: водитель и пассажиры «Газели» успели вовремя выпрыгнуть из горящей машины.
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