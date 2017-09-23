Пассажиры «ВИМ-Авиа» заявили о готовности начать блокаду аэропорта Домодедово

Застрявшие в московском аэропорту пассажиры «ВИМ-Авиа» готовы заблокировать работу московского аэропорта, если проблема с задержками рейсов компании не решится.

Пассажиры «ВИМ-Авиа», которые не могут вылететь из аэропорта Домодедово, в разговоре с единственными вышедшим представителей авиакомпании заявили, что будут вынуждены начать блокировать здание воздушной гавани, если ситуация не изменится в ближайшее время.

На текущий момент в московском аэропорту задержано более десяти рейсов «ВИМ-Авиа». Некоторые пассажиры ждут вылета почти сутки.

Представитель компании предложил возмущающимся людям написать заявления, которые он постарается передать вышестоящему руководству, но отчаявшиеся пассажиры не верят, что это может как-то повлиять на ситуацию.

Ждут своего вылета и пассажиры «ВИМ-Авиа» из Благовещенска. Как сообщил сайту «Звезды» министр транспорта Амурской области Андрей Тягло, у местных властей, которые возмущены поведением перевозчика, нет понимания, когда рейс вообще состоится и смогут ли пассажиры все же улететь в пункты назначения.

Росавиации заявили, что задержки связаны с тем, что перевозчик не урегулировал задолженность перед рядом топливно-заправочных организаций.

В самой авиакомпании предложили довольно экзотичную версию причин инцидента. По словам представителя «ВИМ-Авиа», это связано с сезонным спадом, который привел к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам рейсов.