Польского борца с витринами настигла мгновенная карма

В польском городе Люблинец на камеру наблюдения попал 27-летний мужчина, разбивший витрину одного из городских магазинов, а затем набросившийся на случайного прохожего. Детали инцидента приводит Dziennik Zachodni, видео опубликовано на YouTube-канале hej nal.

Нарушитель спокойствия, заметив, что прохожий достал мобильный телефон и начал куда-то звонить, заметно занервничал, а потом принял решение бежать. К его несчастью, он оказался на проезжей части, где его сбила машина, которую злоумышленник не успел увидеть. Автомобиль, закрывавший обзор сбитому мужчине, практически сразу покинул место происшествия.

Борца с витринами доставили в больницу. За уничтожение чужого имущества Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет.